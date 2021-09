"Era um dos grandes talentos do Benfica, mas parece ter pedido um pouco o rumo"

Jota, extremo do Celtic

Jota, internacional sub-21 português, foi cedido pelo Benfica ao Celtic, com opção de compra.

Ainda sem se ter estreado com a camisola do Celtic, Jota já dá o que falar na Escócia. O jogador de 22 anos, cedido pelo Benfica ao Celtic na semana passada, foi criticado por Chris Sutton, ex-jogador da equipa da Premiership.

Sutton, atualmente é comentador na "BBC Radio 5" e escreveu para o jornal "Daily Record", onde afirma que internacional sub-21 português "parece ter perdido um pouco o rumo", sem esconder que "poderá ser empolgante" ver o que o treinador do Celtic fará com ele.

"[Jota] Era um rapaz que era apontado por ser um dos grandes talentos do Benfica, mas parece ter perdido um pouco o rumo. Se Postecoglu [treinador do Celtic] puder fazê-lo jogar como fez com os outros jogadores, poderá ser empolgante", escreveu.

Jota vai atuar no Celtic durante a próxima temporada, com os escoceses a terem opção de compra. Segundo O JOGO já havia noticiado, o clube escocês pode garantir o jogador mediante o pagamento de 7,5 milhões de euros, por 75% do passe.