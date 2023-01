Equipa inicial terá alterações: o onze provável do Benfica frente ao Varzim

Roger Schmidt disse que vai apresentar uma equipa com novidades, mas só pontuais. O Benfica joga no terreno do Varzim a partir das 20h45 desta terça-feira, num jogo relativo aos oitavos de final da Taça de Portugal.

O treinador do Benfica admitiu que poderá fazer alterações pontuais em relação ao onze inicial a apresentar esta noite com o Varzim, sendo provável a entrada de Gilberto, Enzo Fernández e Rafa. Mas as mudanças não serão muitas, até porque, como também disse, os jogadores estão preparados para jogar duas vezes por semana.

"Este jogo é numa terça e só voltamos a jogar no domingo. Não vai haver problema para recuperar entre os jogos, até porque já estamos habituados a isso ao longo da época", disse, garantindo que o Benfica quer "seguir para os quartos de final" e que "vai fazer de tudo para ganhar a Taça de Portugal".

"Encaramos a Taça muito a sério. Eventualmente poderemos fazer algumas alterações, claro, mas queremos ganhar. Não pensamos no próximo jogo da Liga, ainda que seja um dérbi com o Sporting", declarou, explicando que neste grupo "não existe uma segunda equipa", uma vez que "todos os jogadores do plantel são bons". Pela frente, as águias terão um adversário que já eliminou o Sporting. "O Varzim é da Liga 3 e tem estado muito bem nessa prova. Venceram os últimos três jogos na Taça por 1-0, o que diz muito da sua abordagem. São bons na defesa, colocam muitos jogadores atrás da linha da bola, dão pouco espaço, mas essas são situações similares às que enfrentámos em outros jogos. Têm estado muito bem, portanto não vamos subestimar esta equipa", comentou.

Onze provável do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, António Silva, Otamendi e Grimaldo; Florentino e Enzo Fernández; Aursnes, Rafa e João Mário; Gonçalo Ramos.