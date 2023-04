Equipa do Benfica assobiada e contestada após desilusão em Chaves

Da euforia inicial, os benfiquistas passaram à depressão, face ao mau momento, que não se via desde 2018/19, com Rui Vitória.

Depois de ter dez pontos de vantagem sobre o FC Porto, o Benfica tem agora apenas quatro. Tudo face ao desaire em Chaves, seguido pelo triunfo dos portistas com o Santa Clara. O Benfica caiu pela segunda vez seguida na Liga, com outra derrota pelo meio para a Liga dos Campeões.

O mau momento não agrada aos adeptos e no final da partida em Trás-os-Montes foram muitos os que deixaram evidente o seu desagrado. Quando a equipa se dirigiu às bancadas onde se encontravam mais fãs benfiquistas foram claros os assobios dirigidos aos comandados de Roger Schmidt, ainda que misturados também com palmas de outra parte dos adeptos presentes no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira.

Muitos fizeram questão de aplaudir a equipa até que esta abandonasse o relvado, ouvindo-se cânticos mesmo depois de a equipa estar já nos balneários. Contudo, a frustração levou que outra parte dos adeptos visasse a equipa já perto do autocarro e ouviram-se insultos à saída do mesmo.

Confrontado com os assobios à equipa, Roger Schmidt não gostou. Se começou por contrapor com a época realizada ainda na "flash-interview" da Sport TV, acabou, já na sala de Imprensa, por pedir outra atitude aos fãs. "Não estamos contentes e os adeptos podem fazer o que quiserem. Muitos adeptos também apreciam o que a equipa tem feito, temos jogado um futebol fantástico, internacionalmente inclusive. Eles estão desapontados, mas ainda podemos recuperar", atirou inicialmente, frisando depois: "Os adeptos estão desapontados porque temos feito uma temporada extraordinária, mas os jogadores mereciam um pouco mais de reconhecimento por parte dos deles."



Registo negativo como em 2018/19

Depois de ter perdido com FC Porto e Inter, o Benfica voltou a cair agora em Chaves, atingindo uma série negativa que não se via no clube da Luz desde o tempo de Rui Vitória. A última vez que o emblema encarnado tinha sofrido três derrotas seguidas fora há quase quatro anos e meio, diante de Ajax (Liga dos Campeões), BSAD e Moreirense (ambas para o campeonato), entre 23 de outubro e 2 de novembro de 2018.

Vendo chegar ao fim uma série de seis triunfos seguidos fora de casa e sem sofrer golos no campeonato, as águias consentiram a segunda derrota longe da Luz, após o 0-3 na visita a Braga. Fora de portas deixaram fugir pontos ainda no 0-0 com o V. Guimarães.