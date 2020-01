Equipa de sub-23 do Manchester United defronta o Benfica

Particular a 10 de fevereiro no Seixal foi anunciado pelos red devils

A equipa de sub-23 do Manchester United vai realizar um estágio no Algarve no próximo mês e durante esse período tem previsto um jogo particular com o Benfica. O anúncio foi feito no site dos red devils, sendo que o encontro está agendado para o dia 10 de fevereiro e terá lugar no Benfica Campus.

Face ao calendário - no dia seguinte, as águias jogam com o Famalicão -, os encarnados devem apresentar uma equipa composta pelos jovens da formação. "Não será um momento de férias, ou de relaxe. Será um estágio com muito trabalho pela frente e haverá um jogo com o Benfica", afirmou o treinador Neil Wood.

Os sub-23 do United ocupam o segundo lugar na Premier League 2 (grupo 2).