Época de ouro de Taarabt recordada: "Cheguei ao QPR e disseram-me que ele me ia despedir"

Adel Taarabt, médio do Benfica, é um ídolo dos adeptos do Queens Park Rangers. Entre 2008 a 2013, viveu algumas das melhores épocas da carreira, com 150 jogos, 34 golos e sete assistências.

Na temporada 2009/10, Adel Taarabt foi, mais uma vez, emprestado pelo Tottenham ao Queens Park Rangers. E nesse ano, Neil Warnock chegou aos hoops. No primeiro dia, viu no treino o médio marroquino, que não conhecia, e as primeiras impressões que recebeu não foram negativas.

"O Harry Redknapp [treinador do Tottenham na altura] disse-me que eu não iria conseguir fazer nada com o Taarabt. Nunca me vou esquecer do primeiro treino no QPR. Era um dia quente e o Adel estava a jogar de luvas pretas. Perguntei quem ele era e disseram-me que eu não o iria querer conhecer, porque ele me iria despedir. 'Já despediu dois treinadores', disseram. Fui ter com ele e expliquei-lhe que me tinham dito que ele me ia despedir. Ao que ele respondeu: 'Não, não'", começou por contar Neil Warnock numa entrevista à rádio talkSPORT, dias depois de anunciar o fim da carreira de treinador.

E continuou a história: "Disse ao Taarabt que iria jogar os próximos jogos, porque ele ia fazer com que eu ganhasse jogos. 'Vou adorar-te', disse-lhe eu", continuou antes de elogiar o atual jogador do Benfica.

"Foi a única vez em que pensei nisso com um jogador daquela qualidade, porque ele era um luxo. Recebia a bola da defesa, fazia um túnel a alguém e marcava. Proibi os defesas todos de lhe darem a bola no nosso meio-campo. Disse-lhe que, se recuasse ao nosso meio-campo, o substituía. Foram alguns dos melhores anos da minha vida", recordou.

Em 2010/11, a época seguinte à referida, o QPR foi campeão do Championship e subiu à Premier League. E Taarabt foi a estrela da equipa, marcando 19 golos em 11 jogos no campeonato e ganhando o prémio de Jogador do Ano do Championship.