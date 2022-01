Defesa e meio-campo caíram e foi o setor ofensivo a compensar os deslizes. Cotação está nos 266 M€.

Afastado da Taça de Portugal e em posição bastante delicada no campeonato, o Benfica inicia 2022 em alta apenas em duas frentes: a Champions e a Taça da Liga.

A época atribulada do clube da Luz, que levou até à saída de Jorge Jesus, ditou muitas oscilações no que diz respeito à cotação do plantel encarnado, cuja avaliação é salva precisamente pelo desempenho do ataque.