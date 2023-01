Enzo viajou para a Argentina para festejar a Passagem de Ano

O médio publicou fotografias na rede social Instagram, mas sem especificar a localização.

Enzo Fernández terá aproveitado o voo de regresso do seu empresário - em avião privado - para celebrar a passagem de Ano na Argentina, um dia depois de ter sido titular em Braga - derrota do Benfica, por 3-0 - na semana em que regressou daquele país, onde celebrou a conquista do Mundial'2022, no Catar.

Recorde-se que na antevisão do Braga-Benfica, Roger Schmidt foi confrontado com a possibilidade de Enzo regressar à Argentina dias depois de ter chegado a Portugal. "Não sei nada sobre o que sai nas redes sociais e na comunicação social. Somos uma equipa de futebol profissional e as regras são para todos os jogadores. É importante descansarem e estarem preparados para o jogo seguinte. Não há exceções", disse na quinta-feira da passada semana.