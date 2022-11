Enzo: uma "merecida" presença no Catar que faz mexer com o mercado

Manchester City, Manchester United, Barcelona e Liverpool interessados.

Desde que se transferiu para o Benfica, Enzo Fernández tem sido protagonista e alvo de diversas aproximações de clubes de peso da Europa. A confirmação de que está entre os eleitos de Scaloni para o Mundial aumentou ainda mais a procura.

Segundo o diário espanhol "Sport", o Barcelona é um dos emblemas interessados no médio argentino e a sua equipa técnica fez várias observações a Enzo Fernández, sobretudo nos jogos da Liga dos Campeões. Além do Barça, é sabido que os rivais de Manchester, City e United, continuam atentos ao jogador e o Liverpool também não fica de fora da corrida. Para já, Enzo Fernández é jogador do Benfica, mas facilmente se percebe que não irá permanecer durante muito mais tempo na Luz.

Entretanto, no rescaldo da convocatória de Scaloni, os jornais argentinos realçaram a justiça da presença do médio na lista. O "Olé" considera "merecida" a chamada do benfiquista. "Ganhou uma vaga no Mundial graças ao que fez no River Plate, primeiro, e agora no Benfica, na liga portuguesa e na Champions. É um médio que tem golo", escreve a publicação desportiva mais lida da Argentina.