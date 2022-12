Enzo: um prémio na Liga Bwin enquanto brilha pela Argentina no Mundial

Jogador do Benfica eleito o melhor médio nos meses de outubro e novembro.

Enzo Fernández, jogador do Benfica, foi eleito o melhor médio dos meses de outubro e novembro na Liga Bwin, alcançando o prémio pela segunda vez na temporada.

O internacional argentino recolheu 19,05% dos votos e superou Eustáquio, com 15,87%, e Otávio, que se ficou pelos 12,7%, ambos jogadores do FC Porto.

Enzo foi titular nos seis jogos disputados pelos encarnados no período em análise, sendo uma peça fundamental para o registo de cinco vitórias e um empate alcançado pelo Benfica. Atualmente, está ao serviço da seleção argentina no Mundial e ira disputar a final no próximo domingo, contra França ou Marrocos, que se defrontam esta quarta-feira.