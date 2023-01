Médio explicou-se a Schmidt, mas mantém decisão. Quer o Chelsea e o negócio ficará concluído nas próximas horas.

A carreira de Enzo Fernández de águia ao peito deverá estar a poucas horas de chegar ao fim, para se abrirem as portas azuis do Chelsea, o único dos vários colossos interessados no médio argentino que se chegou à frente para levá-lo já para Inglaterra.