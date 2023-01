Depois de ter ficado na bancada no jogo do campeonato com o Portimonense, Enzo regressou à equipa do Benfica em casa do Varzim, para a Taça de Portugal, e fez o segundo golo das águias. Campeão mundial pela Argentina, deslocou-se ao país da América do Sul para a passagem de ano e falhou dois treinos, numa altura em que a possibilidade de rumar ao Chelsea pairava no ar.