Enzo reage ao triunfo do Benfica e recebe elogios: "Outro nível"

Médio argentino voltou ao onze do Benfica e marcou frente ao Varzim.

Enzo Fernández regressou ao onze do Benfica marcou o segundo golo das águias no triunfo em casa do Varzim, por 2-0, para os oitavos de final da Taça de Portugal. Nas redes sociais, destacou a importância do momento e a felicidade por voltar aos golos.

"Uma grande vitória de toda equipa e classificação conquistada! Vamos Benfica! Feliz por voltar a marcar", escreveu no Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Enzo Fernández ⚽️ (@enzojfernandez)

Alguns companheiros de equipa deixaram comentários. "Outro nível", escreveu, por exemplo, Grimaldo.

Enzo Fernández subiu ao patamar que faltava depois do caso de indisciplina provocado pelo assédio do Chelsea, dias após a conquista do título de campeão do Mundo pela Argentina. O reencontro com os adeptos do Benfica foi em Braga, mas nada correu de feição nessa partida, com as águias a perderem por 3-0 e o médio a realizar uma exibição pobre. Seguiu-se o jogo com o Portimonense e a confirmação de que estava mesmo de castigo.

Finalmente, ontem, já com o fato "blue" despido, foi a jogo, marcou, bateu com a mão direita no peito, tocou no emblema da Luz e disse ao adeptos que ficava no clube de alma e coração. Estes vibraram e responderam com aplausos. Conflito resolvido. Roger Schmidt, que já tinha dado o caso como encerrado, abriu uma janela para falar sobre o desempenho do médio. "Foi importante para ele jogar novamente pelo Benfica, pela equipa. Não houve dúvidas sobre o seu caráter, atitude, personalidade. É um jogador fantástico, muito boa pessoa, gosta muito de jogar futebol, ainda por cima pelo Benfica. Penso que está feliz por esta questão estar fechada e poder estar novamente focado em jogar pelo Benfica, que é o que ele gosta de fazer. Marcou o segundo desta noite e isso foi perfeito. Foi importante para nós. Foi uma forma perfeita de terminar este jogo", comentou o técnico.