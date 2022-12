Enzo publica foto com outro campeão mundial antes do duelo de Braga

Argentino recorreu às redes sociais e mostrou boa disposição antes do regresso à ação com os encarnados

Horas antes do duelo com o Braga e numa altura em que se especula muito uma possível transferência, Enzo Fernández recorreu às redes sociais.

O argentino colocou uma foto com Nico Otamendi, colega na seleção argentina, campeão do Mundo no Catar.

A partida entre Braga e Benfica, da jornada 14 do campeonato, tem início às 21h15.