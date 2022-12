"Enzo pode ter a tentação de ficar, acreditando que o Benfica pode ir longe na Champions"

O assunto do dia no universo do Benfica é Enzo Fernández, apontado como desejo de janeiro de muitos tubarões europeus, como são os casos de Real Madrid, Liverpool e Chelsea.

"Não quis vir para o Benfica sem terminar a participação com o River Plate na Libertadores. Tinha uma relação com o clube que, admito, pode não ter com o Benfica, mas pode existir uma tentação de ficar cá, acreditando que o Benfica pode chegar longe na Champions", afirma Jaime Cancella de Abreu, comentador de O JOGO, ouvido esta quarta-feira pela Rádio Renascença.

"O Benfica mudou o paradigma com Rui Costa, o projeto desportivo está acima do financeiro. Enzo faz parte desse projeto. 120 milhões [valor da cláusula de rescisão] é uma brutalidade, mas o processo está a ser bem conduzido", defende, aceitando a ideia de que um grande clube europeu pode "oferecer-lhe cinco ou seis vezes mais do que ele ganha aqui" e que "há coisas que são irrecusáveis".

"Se ele for vendido por valor da dimensão que se falam, a minha preocupação é como é que o Benfica vai buscar três ou quatro jogadores, em janeiro, que tornem a equipa mais forte. Essa é que deve ser a preocupação do adepto", concluiu.