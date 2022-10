"Enzo pode sair depois do Mundial? É muito bom para ele ficar mais tempo no Benfica"

Roger Schmidt, treinador do Benfica, faz a antevisão ao duelo com o Caldas, da terceira eliminatória da Taça de Portugal. A partida inicia às 20h45 de sábado e disputa-se na "Mata Encantada".

O filho de Roger Schmidt estava nas bancadas do estádio do PSG com uma camisola do Enzo Fernández. Depois do Mundial, terá de vestir uma camisola com outro nome? "O meu filho gosta da forma de jogar do Enzo, tal como eu. A nossa família cresceu com o futebol e é sempre muito entusiasta e apaixonada nos clubes por onde eu passo. Quanto ao Enzo, não vejo grande risco de não o termos mais connosco depois do Mundial. Acho que está no sítio perfeito para o seu desenvolvimento. É muito bom para ele se ele ficar mais algum tempo no Benfica."

André Almeida ainda não jogou esta época. Poderá ser amanhã? "É um caso especial. Ele está muito bem nos treinos, tem um atitude top. E não é fácil quando não se está a jogar. Durante o período de transferências houve alguma conversa sobre se ele poderia sair ou não. Agora temos laterais direitos que estão à frente dele e é uma decisão minha. Está em boa forma e é uma opção para amanhã. Até porque o Bah está doente/lesionado e não pode jogar amanhã."

João Víctor está recuperado. O que pode dar à equipa? "Está completamente integrado depois da lesão. É opção para amanhã e para as próximas semanas. Já mostrou a sua qualidade nos treinos, é um defesa-central muito rápido, forte nos duelos, com muita qualidade. Estamos felizes por o ter."