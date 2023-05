Enzo: "Otamendi? Falávamos muito do River, perguntava-me como era o dia a dia e a organização"

Antigo jogador do Benfica revela que o central mostrou interesse em saber como funciona o River Plate

O futuro de Nicolás Otamendi, central e capitão do Benfica, é ainda uma incógnita. O internacional argentino está em final de contrato, uma renovação não parece estar perto de acontecer e o jogador tem vários interessados. Entre eles está o River Plate, que tenta há vários meses convencê-lo a regressar à Argentina.

Enzo Fernández, compatriota e antigo companheiro de Otamendi nas águias, revela agora que o central mostrou bastante interesse em saber o funcionamento do clube argentino.

"Eu e o Nico [Otamendi] falávamos muito do River [Plate]. Víamos os jogos juntos e falávamos muito do River. Mas não quis entrar em questões privadas. Não queria perguntar-lhe o que iria fazer da sua vida e da sua carreira. Tem família e nisso não me meto. O que decidir a partir de junho está bem", começou por dizer o agora médio do Chelsea, em entrevista à ESPN.

"Ele sabe o que vai fazer e o que o seu coração deseja, mas perguntava-me como era o dia a dia e a organização interna. Contei-lhe tudo o que vivi no River", concluiu.