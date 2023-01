Enzo no zero após cumprir castigo e Chelsea admite voltar à carga

Viagem à Argentina e ausência nos treinos ditou presença do médio na bancada. Técnico diz que volta a contar com ele.

O comportamento "inaceitável", como classificou Roger Schmidt, de Enzo Fernández ao viajar sem autorização para a Argentina, falhando assim dois treinos, levou o técnico a prescindir ontem do médio, relegado para a bancada, de onde assistiu ao desafio com o Portimonense. Schmidt assumiu que tomou essa opção na sequência da atitude do camisola 13, revelando que a partir de agora conta com ele, já para o Varzim, para a Taça.

"A partir de agora as coisas com o Enzo começam a contar do zero. Deixei claro que havia um problema, por não ter estado no treino. Por isso é que hoje [ontem] não estava na equipa. Mas a partir de amanhã de manhã fico muito satisfeito por vê-lo no treino", adiantou Schmidt, mantendo a posição das águias, que pretendem segurar o campeão do mundo. "É nosso jogador, contamos com ele e precisamos dele para sermos campeões e ganharmos títulos. Continua a ser nosso jogador e agora podemos focar-nos no futebol", afirmou sobre o atleta, que viu o jogo na bancada ao lado de um dos seus empresários, Matias Toranzo, tendo mesmo partilhado no Instagram um vídeo na Luz, com um emoji com um sorriso com corações.

Depois da nega dada pelo Benfica à sua oferta de 90 milhões fixos, mais dez por objetivos e ainda a cedência de três jogadores, um deles a título definitivo (Ziyech), o Chelsea analisa agora a próxima jogada. Segundo apurou O JOGO, ontem não foram dados mais passos concretos no processo, mas de acordo com o "Telegraph" os blues admitem voltar à carga com uma nova oferta para tentar garantir a contratação.

O desempenho no Benfica e as exibições no Mundial, no Catar, fizeram disparar o prestígio do médio, que ontem voltou a ser elogiado por Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, quando questionado sobre um interesse em Bellingham. "Mostrou no Mundial que é um grande médio, tal como outros. Há muitos jovens médios de qualidade que estão mostrar-se: Enzo, Pedri e Gavi. Bellingham é um deles, mas vou ficar com os meus médios, que são muito bons", disse.