"Enzo? Lembrei-me do Talisca, que era considerado uma pérola"

Antigo vice-presidente do Benfica considera um "excelente negócio" a transferência do médio argentino.

"Um excelente negócio", assim analisa José Manuel Antunes a transferência de Enzo Fernández para o Chelsea. O antigo vice-presidente do Benfica considera que os 121 milhões de euros envolvidos na operação não deixam margem para dúvidas.

"O fundamental é que o Enzo quis sair. Todos sabemos que não vale a pena contrariar, estava com a cabeça feita. Viu-se em Braga, foi no auge do momento em que iria sair, mas as condições não eram vantajosas. As finais são bem melhores. Fez uma péssima exibição nesse jogo, a pior da temporada. Foi um excelente negócio, 82 milhões para o Benfica é uma verba fantástica em meio ano no clube. Se fossem todos assim, o mundo era uma maravilha", afirmou à Rádio Renascença.

José Manuel Antunes recordou a saída de Talisca em 2016 para o Besiktas."Ontem lembrei-me do Talisca, que era considerado uma pérola e com potencial para ser dos melhores do mundo e agora caiu completamente e desapareceu. Agora joga num país de quinta ordem, numa equipa que não é líder do seu campeonato e na qual o capitão é Cristiano Ronaldo no declínio da carreira", atirou.