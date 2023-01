Enzo força saída da Luz: médio já não quer jogar contra o Portimonense

Argentino, que está já sob a alçada disciplinar das águias, tem tudo acertado com o Chelsea, mas Rui Costa rejeitou os termos inicialmente propostos pelos blues. Próximas horas serão decisivas.

O novo ano arrancou para os lados da Luz com uma novela argentina, um paciente inglês e 120 milhões de razões para deixar o Benfica no meio de um furacão mediático com consequências imprevisíveis. Enzo Fernández, o grande motor das águias desde o início da época, quer ingressar no Chelsea e está a forçar o presidente Rui Costa a aceitar o negócio proposto pelos blues.