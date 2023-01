"Enzo? Fico contente que este capítulo se tenha fechado. Marcar foi o final perfeito"

Enzo bate no símbolo ao peito após marcar ao Varzim

Declarações de Roger Schmidt, treinador do Benfica, após o triunfo sobre o Varzim (2-0) nos oitavos de final da Taça de Portugal

Sobre o jogo: "Jogo difícil perante um adversário que acreditou nas suas possibilidades. Foi importante marcar cedo, porque sabíamos que o Varzim ganhou os últimos três jogos da Taça por 1-0, sem sofrer golos. Controlámos a maior parte do jogo e, embora na segunda metade a nossa defesa sofresse um bocado, no final merecemos vencer, num jogo complicado, típico da Taça de Portugal. Temos de respeitar o adversário, esteve bem, e não é coincidência que não sofram muitos golos. Têm sempre muitos jogadores atrás da bola e junto à sua área, e é difícil contrariar. Podíamos ter sido mais inteligentes a finalizar."

Sobre Enzo Fernández: "Foi importante ele marcar pela sua equipa, nunca tive dúvidas sobre o seu caráter, atitude e personalidade. Além de ser um bom futebolista, é uma boa pessoa. Adora jogar pelo Benfica, fico contente que este capítulo se tenha fechado. Marcar o segundo golo da equipa foi um final perfeito para este jogo. Nunca tive problemas com ele, estas coisas das ofertas e dos rumores fazem parte do futebol. O importante é como lidamos com esta situação."

Reforços: "Não posso confirmar nem anunciar. Estive apenas focado neste jogo".