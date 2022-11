Enzo Fernández vai mesmo ao Mundial do Catar, avança imprensa argentina

Notícia avançada por Gastón Edul, jornalista do país das Pampas. Médio soma apenas duas internacionalizações, apesar de estar a ser uma das figuras do Benfica

Enzo Fernández vai ao Catar com a Argentina para jogar o Mundial. Quem o garante é a imprensa do País das Pampas.

De acordo com Gastón Edul, da TyC Sports, o jogador do Benfica, que conta com apenas duas internacionalizações, vai seguir viagem com a seleção de Scaloni.