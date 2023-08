Enzo Fernández satisfeito com o regresso de Di María ao Benfica

Médio do Chelsea deseja sucesso ao compatriota no novo desafio no clube da Luz.

Enzo Fernández está satisfeito por ver o compatriota e colega de seleção Ángel di María no Benfica, um clube que o médio do Chelsea também representou.

"Parece-me muito bem, muito bem, conversei com ele, felicitei-o e desejei-lhe tudo do melhor, sabemos o grande jogador que é, a grande energia que tem, esperemos que lhe corra bem no Benfica agora que regressou. Ainda por cima está com o Nico [Otamendi], vejo-o muito confortável. Deixo-lhes uma mensagem e desejo tudo do melhor", afirmou o jovem jogador, em entrevista ao canal DAZN/Eleven Sports.