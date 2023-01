Enzo Fernández regressa ao onze do Benfica: eis as escolhas de Schmidt

Enzo com a camisola do Benfica

Confira as equipas iniciais de Varzim e Benfica para o jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal, com início às 20h45.

Enzo Fernández está de regresso ao onze do Benfica, depois de ter ficado na bancada no triunfo frente ao Portimonense, por um golo sem resposta, jogo da ronda 15 do campeonato.

Nas restantes escolhas de Roger Schmidt, de destacar uma nova dupla no eixo defensivo, composto por Lucas Veríssimo e Morato. Neres, que não era titular desde o dia 26 de novembro, também é aposta inicial.

Onze do Varzim: Ricardo; Tito, Bruno Bernardo, Bonilla, João Faria e Tovar; Paulo Moreira e Rúben Gonçalves; João Vasco, Onyeka e Léo Teixeira.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Bah, Lucas Veríssimo, Morato e Grimaldo; Aursnes e Enzo Fernández; Neres, Draxler e Chiquinho; Gonçalo Ramos.

