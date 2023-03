Enzo Fernández recorda palavras de Otamendi no Benfica: "Prepara-te..."

Enzo Fernández e Otamendi com a camisola do Benfica

O agora médio do Chelsea revela que o experiente central e compatriota o motivou a lutar pelo sonho da seleção.

Enzo Fernández deixou o Benfica rumo ao Chelsea no último dia do mercado de transferências de inverno, uma mudança algo polémica após uma longa novela.

Agora, em entrevista ao TyC Sport, o campeão mundial pela Argentina recordou o apoio que recebia do compatriota Nicolás Otamendi quando ainda estava no emblema encarnado. O experiente central motivou-o a não desistir do sonho da seleção e de ir ao Mundial'2022.

"No Benfica falava com Otamendi sobre a seleção. Dizia-me: 'Prepara-te que vais estar [na seleção]'. Sempre me apoiou", afirmou o agora jogador dos "blues", onde ainda não conseguiu afirmar-se em definitivo.

De recordar que Enzo Fernández trocou os argentinos do River Plate pelo Benfica em julho de 2022, estreando-se na seleção em setembro, sendo depois convocado para o Mundial do Catar, no qual acabou como titular, com a medalha de campeão mundial ao peito e o prémio de melhor jogador jovem da prova.