Enzo Fernández recebe banho de carinho e garante: "Estou focado no Benfica"

Foi esta segunda-feira homenageado em San Martín.

Enzo Fernández garantiu esta segunda-feira estar totalmente focado no Benfica, isto apesar de ser um dos nomes em foco no que toca ao mercado de transferências. Na companhia de Exequiel Palacios, o jogador recebeu um banho de carinho em San Martín, numa homenagem pela conquista do Mundial ao serviço da Argentina.

"Não sei nada sobre isso [questionado sobre uma proposta de 100 milhões de euros], é um assunto para o meu representante. Não me quero meter no tema. Estou focado no Benfica e dentro de poucos dias temos um jogo pela frente [em Braga]", afirmou Enzo.

"Tenho voo hoje à noite para jogar pelo Benfica e depois volto para passar a passagem de ano com a família", disse ainda.

Enzo, 21 anos, chegou esta temporada à Luz, onde rapidamente se afirmou como um indiscutível. Tem contrato até 2027 e uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros. No Mundial, foi eleito o melhor jogador jovem da prova.