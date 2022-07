Enzo Fernández prepara despedida aos adeptos do River Plate

Enzo Fernández, jogador do River Plate

Médio argentino ainda vai marcar presença no próximo jogo da equipa, mas não dentro de campo

Enzo Fernández está de malas feitas para Lisboa mas antes ainda vai despedir-se dos adeptos no River Plate no próximo domingo.

O médio não figura nos convocados do gigante argentino para a receção ao Godoy Cruz, a contar para a sétima jornada do campeonato, mas vai marcar presença no El Monumental para se despedir dos adeptos da equipa, segundo informa o jornalista Sebastián Srur, da Radio Continental.

A partida vai ter lugar na noite de domingo (00h30 de segunda-feira) e vai anteceder a chegada de Enzo ao Benfica.