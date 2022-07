Enzo Fernández: "O Benfica foi sempre a primeira opção, entre muitas que tive"

Médio argentino quer "ser campeão" na Luz e fica com a camisola que outrora foi de Eusébio.

Enzo Fernández foi apresentado como jogador do Benfica e ficou com a cláusula mais alta do plantel. O argentino já prestou as suas primeiras declarações como reforço encarnado.

"Estou muito feliz por estar aqui. O Benfica foi sempre a primeira opção entre tantas que tive. É um clube com muita história e muito prestígio e vou preparar-me da melhor maneira para ganharmos muitas coisas juntos. Um objetivo que tenho é ser campeão e ganhar muitas coisas", começou por dizer o médio argentino.

"Tenho visão de jogo, bom passe e boa recuperação. Penso que posso dar muito à equipa", prosseguiu, antes de revelar os conselhos que recebeu de Saviola e Enzo Pérez, antigas águias: "Enzo disse que é um clube muito grande, com muita história, para eu desfrutar, melhorar e aprender. O Benfica é um clube com muita ambição."

No River vestia a camisola 13 e explicou o motivo de repetir: " É um número do qual gosto, identifico-me muito, também pela história do clube, pois o Eusébio também usou o 13. Vou tratar de fazer o melhor possível. Os adeptos mostraram-me muito o seu carinho, quero agradecer muito e espero vê-los rapidamente no Estádio da Luz. Vou trabalhar com o grupo para alcançarmos os objetivos do clube."