Enzo Fernández "no" Real com Reinier à troca 

Médio argentino tem sido apontado a vários clubes europeus, entre eles o Real Madrid.

Tal como Otamendi, Enzo Fernández também está a ser apontado a outros emblemas, surgindo nos últimos dias a pista do Real Madrid. Na sexta-feira, o "El Nacional" referiu ser Bellingham, do Dortmund, o alvo prioritário mas muito difícil pelo interesse do Liverpool no médio inglês.

Enzo é a segunda opção, mas os merengues não querem pagar os 120 milhões da cláusula de rescisão exigidos pelas águias e, para compensar, equacionam oferecer 70 milhões de euros, mais o brasileiro Reinier, que custou 30 milhões, e foi desejado pelo Benfica, por empréstimo, no início da época.