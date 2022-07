"Enzo Fernández? Não tenho dúvidas de que o Benfica fez uma grande aquisição"

Enzo Fernández vai brilhando com a camisola do River Plate

A O JOGO, Salvio, ex-jogador das águias, avaliou o médio que "cresceu muito no último ano".

A contratação de Enzo Fernández pelo Benfica tem a aprovação total de Salvio. O extremo, de 31 anos, que representou os encarnados durante oito épocas - em 2010/11 e de 2012/13 a 2018/19 - conhece bem o médio argentino, dado que o defrontou como adversário quando representou o Boca Juniors.

"Trata-se de um futebolista com muita projeção, que cresceu rapidamente no último ano e que se tornou uma peça chave no River Plate", avaliou, em conversa com O JOGO.