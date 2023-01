Enzo Fernández não esteve no treino do Benfica

Avanços do Chelsea nos últimos voltam a colocar Enzo perto de uma eventual saída do Benfica antes do fecho de mercado de inverno

Um dia antes do Arouca-Benfica e na véspera do mercado de transferências fechar em Portugal e Inglaterra - como sucede em boa parte da Europa - Enzo Fernández não esteve do treino da equipa encarnada, confirmou O JOGO.

A notícia começou por ser avançada em Inglaterra, com o jornalista Duncan Castles a referir que a ausência pode ser vista como pressão para que o Benfica aceite a última proposta do clube da Premier League.