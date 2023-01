Enzo Fernández mostra-se feliz no Benfica ao lado dos companheiros

Campeão mundial partilhou nas redes sociais uma fotografia em que alinha sorridente ao lado de Lucas Veríssimo, Gilberto, Morato, Ristic, David Neres e Henrique Araújo.

De "ficha limpa", como prometeu Roger Schmidt no final do encontro com o Portimonense, Enzo Fernández esteve presente no arranque da preparação do jogo desta terça-feira com o Varzim, para a Taça de Portugal.

Cumprido o castigo diante dos algarvios devido à viagem não autorizada à Argentina, o internacional argentino volta às contas, tendo feito questão de partilhar uma fotografia no Instagram em pleno balneário após o treino matinal deste domingo. Enzo Fernández alinhou sorridente ao lado de Lucas Veríssimo, Gilberto, Morato, Ristic, David Neres e Henrique Araújo.

O médio faz parte dos planos do Chelsea, tendo o Benfica recusado uma oferta dos blues inferior aos 120 M€ da cláusula, valor exigido pelas águias.