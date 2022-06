Enzo Fernández mais longe da Luz: Benfica teria de investir 25 milhões de euros

Wolverhampton envia emissário para contratar médio desejado pelo Benfica. Dortmund, PSG e Milan também na corrida. Com tantos tubarões a visar o jovem de 21 anos, o River Plate voltou a apontar para a cláusula de rescisão. O Benfica, para garantir este alvo, terá de gastar 25 milhões de euros e pagos na hora.

Enzo Fernández está cada vez mais longe da Luz. O alvo do Benfica para reforço do meio-campo está a ser cada vez mais cobiçado e até pode ser contratado, segundo O JOGO apurou, pelo Wolverhampton de... Bruno Lage, ex-técnico encarnado, embora PSG, Borussia Dortmund e Milan também estejam atentos à jogada pelo jogador de 21 anos do River Plate.

Ainda ontem um jornalista argentino deu o alerta às hostes dos millonarios. A caminho de Buenos Aires, segundo noticiou Javier Navarro da ESPN, está Mathew Hobbs, chefe da prospeção do Wolverhampton, com a intenção de acionar a cláusula de rescisão, fixada em 20 milhões de euros líquidos. O nosso jornal confirmou este cenário, que deixa o Benfica em apuros e com menor probabilidade de contratar o centrocampista que marcou dez golos - o último, anteontem, foi de chapéu - e fez seis assistências.

Este aperto da malha concorrencial em torno de Enzo Fernández tem outra consequência. O Benfica demonstrou intenção de pagar 15 milhões de euros, com mais cinco por objetivos, aproximando-se assim dos 20 milhões exigidos pelo River Plate que, agora fez marcha-atrás, e voltou a exigir o valor da cláusula de rescisão, sobretudo porque estão em campo vários emblemas que podem pagar essas verbas.

Para o lado do Benfica, este negócio é visto como demasiado dispendioso porque significaria um investimento total de 25 milhões de euros, mais comissões. Além dos 20 da cláusula, a legislação argentina obriga ao pagamento de 25% em impostos, aumentando em cinco milhões a fatura a pagar... a pronto pagamento. Nesse sentido, e mesmo sem desistir do jogador, na Luz já se estudam outros nomes para o miolo.