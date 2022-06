"Enzo Fernández estoira de longe, sabe fazer assistências e toma boas decisões"

Enzo Fernández, à esquerda, com a camisola do River Plate

A O JOGO, Facundo Villalba, ex-técnico do médio, destaca a evolução do reforço do Benfica.

Enzo Fernández vai ser o quinto reforço de Roger Schmidt, após o Benfica ter chegado a acordo com River Plate para a transferência do médio. A chegada do sul-americano à Luz promete servir para que as águias disponham de um organizador de jogo intenso, com qualidade superior de passe mas, também, capacidade de pôr a equipa a "mexer" no último terço do campo.

Facundo Villalba, treinador de Enzo nas reservas do River Plate e um dos que o reforço das águias mais admira, aponta a O JOGO as principais mais-valias que o ex-pupilo traz consigo.