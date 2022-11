Enzo Fernández está no radar do Real Madrid, noticiam em Espanha

Grande prioridade dos merengues será Jude Bellingham, mas Enzo Fernández também está debaixo de olho. A notícia é adiantada pelo jornal Marca.

Enzo Fernández, médio do Benfica, está no radar do Real Madrid, avança, esta terça-feira, o jornal espanhol Marca. Segundo a publicação, o clube merengue já olha para o jovem jogador desde os tempos do River Plate e agora, com o bom desempenho no Mundial'2022, aliado à excelente campanha que fez no Benfica, reforça o interesse.

A prioridade máxima dos blancos será a contratação de Jude Bellingham, médio inglês que atua no Borussia Dortmund e que poderia ser transferido a troco de um valor a rondar os 100 milhões de euros. No entanto, há mais opções em carteira e o argentino será uma delas.

Enzo Fernández, recorde-se, entrou na segunda parte de ambos os jogos da Argentina. No segundo, na vitória por 2-0 frente ao México, marcou um golaço.

O jogador de 21 anos também já foi associado, recentemente, ao Barcelona.