Enzo Fernández está de regresso ao Seixal

Médio esteve ausente dos dois treinos desta última segunda-feira. Infringiu o regulamento do clube e deve ficar sob alçada disciplinar

Enzo Fernández está de volta ao Seixal. O médio do Benfica foi visto a entrar no centro de estágio do Benfica na manhã desta terça-feira.

Depois de falhar os dois treinos desta última segunda-feira e de não cumprir com o regulamento, o médio deve ficar sob alçada disciplinar do Benfica.

Como O Jogo escreveu, o internacional argentino tinha sido intimado a apresentar-se após falhar o prazo definido, dado que não foi autorizado a viajar para a Argentina, na passagem de ano.