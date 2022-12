"Enzo Fernández encaixa no perfil de jogador que o Liverpool gostaria de ter"

Enzo Fernández com David Neres

Palavras de um ex-jogador do clube inglês sobre o argentino do Benfica.

Enzo Fernández protagonizou um grande Mundial ao serviço da Argentina, que se sagrou campeã no Catar, e está na órbita dos principais clubes europeus. John Barnes, antigo médio do Liverpool, considera que o jogador do Benfica tem o perfil ideal para vestir a camisola dos reds.

"Encaixa no perfil de jogador que o Liverpool gostaria de ter. É um jogador que eu acho que poderia encaixar perfeitamente naquilo que o Liverpool quer. É combativo e tem uma boa técnica. Não é um David Silva ou um Kevin De Bruyne, jogadores que o Manchester City normalmente procuraria, mas poderia servir-nos", comentou ao portal Bonuscodebets.

Enzo, 21 anos, reforçou o Benfica esta temporada, fez três golos e quatro assistências em 24 jogos realizados pelas águias. Tem contrato até 2027 e cláusula de rescisão de 120 milhões. Foi eleito o melhor jogador jovem do Mundial, onde fez sete partidas, com um remate certeiro.