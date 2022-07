Enzo Fernández em Lisboa: "Quero ser campeão pelo Benfica"

Argentino aterrou na capital e vai ser oficializado como reforço dos encarnados.

Enzo Fernández chegou esta terça-feira a Lisboa para ser oficializado como jogador do Benfica. O médio argentino despediu-se há dias do River Plate e rumou à capital lusa para iniciar uma nova etapa.

Eis as primeiras palavras do argentino em Portugal: "Estou muito feliz por representar o Benfica, por me dar esta oportunidade, é um clube de grande prestígio. O objetivo é triunfar cá, ser campeão, ajudar os meus colegas. Saviola e Enzo Pérez falaram-me muito bem do Benfica, da sua grandeza, disseram que Lisboa é uma linda cidade. Com Otamendi não pude falar, só mais logo. Preparei-me da melhor forma para triunfar cá. Chego com muita vontade, muitas 'ganas'. Não tive oportunidade de falar com o treinador, mas conheço-o a ele e aos outros jogadores. Tecnicamente sou muito bom, com visão de jogo e bom no passe. Tratarei de trabalhar para ajudar", prometeu.

Refira-se que com o Benfica em estágio em Inglaterra, o médio só se deverá juntar à comitiva na próxima fase da preparação, no Algarve.