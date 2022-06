"Enzo Fernández é uma perda importante. Infelizmente, acontece-nos sempre"

Marcelo Gallardo afirma que a saída do atleta para a Europa "era algo que podia acontecer". E ressalva: "Tem um grande potencial."

A transferência de Enzo Fernández para o Benfica foi comentada por Marcelo Gallardo, treinador do River Plate. O técnico assumiu que este cenário "era algo que podia acontecer". "Temos jogadores no radar de boas equipas da Europa, como sucedeu com Julián Álvarez [transferido para o Manchester City]. Agora acontece o mesmo com Enzo Fernández. É jovem, tem um grande potencial", afirmou.

"Fico contente pelo crescimento futebolístico do Enzo, que lhe dá a possibilidade de continuar a evoluir a médio prazo. É uma perda muito importante. Infelizmente, isto acontece-nos sempre, mas fico feliz por ter a oportunidade de continuar a crescer. Entretanto, vamos desfrutar dele", acrescentou.

Depois do triunfo por 2-1 frente ao Lanús, para o campeonato argentino, Enzo Fernández admitiu que viveu "uma semana especial" e revelou que a ideia é mudar-se para o Benfica em dezembro.

