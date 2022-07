Enzo Fernández deixa promessa ao River Plate antes de ser apresentado no Benfica

Médio argentino assegura que irá regressar e com um grande objetivo no pensamento.

Enzo Fernández embarcou esta segunda-feira rumo a Lisboa, onde será oficializado como reforço do Benfica. Perante o carinho dos adeptos e a emoção da família no aeroporto, o médio argentino, que brilhou com a camisola do River Plate, deixou umas palavras aos jornalistas presentes no local.

"Estive ligado a este clube durante 16 anos. Aprendi muitas coisas e levo daqui momentos muito bonitos e o carinho que toda a gente me deu. Foi complicado perder com o Vélez [eliminação nos oitavos de final da Libertadores], mas sei que vou voltar e ganhar a Libertadores", afirmou.

Após a eliminação do River Plate na principal prova de clubes da América do Sul, Rui Pedro Braz, diretor-desportivo do Benfica, viajou para a Argentina de forma a agilizar a rápida mudança do atleta para a Luz, num negócio pelo qual o clube presidido por Rui Costa vai pagar dez milhões de euros por 75 por cento do passe, estando ainda previsto o pagamento de mais oito milhões em função de objetivos.

Entusiasmado com a contratação de Enzo Fernández, Roger Schmidt já elogiou o centrocampista e tem agora razões para sorrir, pois o jogador poderia estar disponível apenas em janeiro caso o River Plate chegasse à final da Taça Libertadores. Face à queda precoce do conjunto liderado por Marcelo Gallardo, o médio ficou assim livre para viajar mais cedo para Portugal e poderá ser arma do técnico alemão para lutar pelo acesso à Champions.