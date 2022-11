Enzo Fernández continua a ser notícia de mercado em Inglaterra

Manchester United tem seguido de perto as exibições do médio do Benfica.

O Manchester United está a seguir Enzo Fernández. De acordo com o portal britânico "90min", os red devils têm observado os jogos do internacional argentino ao serviço do Benfica e as suas exibições têm convencido.

De tal forma que o próprio Erik ten Hag tem vindo a desenvolver um forte apreço pelo atleta já apontado também ao Liverpool e que falhou o jogo de ontem, quarta-feira, em casa do Maccabi Haifa, devido a castigo.

O médio de 21 anos realizou até ao momento 21 jogos de águia ao peito, com três golos marcados e outras tantas assistências.