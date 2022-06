Enzo Fernández, médio de 21 anos do River Plate e alvo do Benfica no mercado, marcou o segundo golo do gigante de Buenos Aires na visita ao Unión Santa Fe (0-3 aos 75 minutos), na quarta jornada do campeonato argentino

Veja aqui o golo de Enzo Fernández, apontado aos 59 minutos:

13" ST | GOL DE #River ⚪️ ⚪️



Enzo Fernández superó al arquero Santiago Mele con su definición y amplió la ventaja del Millonario a 2-0. pic.twitter.com/EipPDsYkOn - Popular (@populardiario) June 19, 2022