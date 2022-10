Enzo Fernández agrada ao Barcelona, dizem em Espanha

Barcelona deverá perder Busquets no final da época e Enzo Fernández está referenciado para a posição.

Sergio Busquets termina contrato com o Barcelona no final da temporada e deverá despedir-se de Camp Nou, pelo que o clube já procura um novo jogador para aquela o centro do terreno. E Enzo Fernández, médio do Benfica, agrada ao Barça, de acordo com o jornal catalão Sport.

Segundo a publicação, o diretor técnico Ramon Planes já tem o argentino em vista há algum tempo, mas o Barcelona não tentou a contratação antes porque se tratava de "uma aposta arriscada" e porque "não havia dinheiro", escreve o Sport. A verdade é que Enzo Fernández está a brilhar na Luz e tem suscitado a atenção de vários grandes clubes.

O emblema blaugrana terá ainda Zubimendi, da Real Sociedad, como alvo - seria o preferido de Xavi Hernández -, mas o negócio deverá ser complicado de se realizar e o espanhol até deverá renovar contrato. Rúben Neves é outro dos nomes apontados já há muito tempo.