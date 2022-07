Enzo Fernández após estreia pelo Benfica: "A Champions é o foco"

Enzo Fernández, à direita, nos festejos do 1-0, apontado por Rafa

Médio argentino chegou há dias e foi titular contra o Nice

Enzo Fernández assinou pelo Benfica há dias e esta noite já entrou no onze contra o Nice. O médio ex-River Plate exibiu-se em bom plano e falou aos jornalistas no final do desafio.

"Quero agradecer aos colegas por esta receção. Joguei 45' e senti-me muito bem. Agora é continuar a preparação para a Champions. Os adeptos sentiram-se muito. Continuaremos a trabalhar... Não esperava ser já titular, há muitos jogadores e estamos todos a preparar-nos para a Champions que agora é o foco principal. O que me disse o treinador? Que jogue em profundidade, a pressionar alto. Cheguei há dias e tento assimilar tudo. Fui bem recebido, é um bom grupo", atirou o argentino.