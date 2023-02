"Enzo? Estivemos apenas focados no jogo e não no mercado"

Fredrik Aursnes, jogador do Benfica

Declarações de Fredrik Aursnes, jogador do Benfica, após o triunfo por 3-0 em Arouca, em jogo da 18.ª jornada da Liga Bwin.

Análise: "Penso que fomos sólidos. Foram três pontos e três golos e foi muito bom. Só nos focámos em nós, não nos importa o que acontece nos outros jogos."

Boa ligação com a equipa: "Tenho uma boa conexão com o Gonçalo Guedes e a equipa."

Enzo Fernández: "Estivemos apenas focados no jogo e não no mercado. Não sei o que como ficou a situação do Enzo, o Chiquinho esteve bem neste jogo e é um bom jogador."