Enzo Fernández: "Estarei sempre agradecido ao Benfica. Mudou a minha vida"

Médio argentino, transferido por 121 milhões de euros para o Chelsea, ainda mal acredita que em poucos meses chegou à Premier League depois da estreia no futebol europeu.

Enzo Fernández foi este sábado titular no empate (1-1) do Chelsea em casa do West Ham, confirmando o estatuto de imprescindível no Chelsea, depois de uma primeira metade de temporada ao serviço do Benfica.

O médio internacional argentino, eleito o melhor jovem do Mundial do Catar, que venceu, não esquece o clube da Luz e deixou palavras de agradecimento. "Mudou a minha vida. Estarei sempre agradecido ao Benfica. Abriu-me as portas do futebol europeu. Estarei sempre grato a toda a gente no clube. Foi uma experiência muito bonita. Aprendi muito", afirmou Enzo à BT Sport.

"Sonhava jogar a Premier League há muito tempo. O Chelsea deu-me a oportunidade de vir para aqui. Confiaram muito e sou muito grato a toda a gente no clube, aos meus companheiros e ao staff técnico. A verdade é que desde que cheguei que me senti muito acarinhado", disse o jogador que fez a assistência para o golo de Félix frente ao West Ham.

A temporada tem sido frenética. Foi contratado pelo Benfica, venceu o Mundial e agora está na Premier League. "O Campeonato do Mundo é como atingir o céu. Para mim, é a glória eterna. É algo histórico que não se ganhava há muito tempo", referiu. ""Passou tudo tão rápido que ainda estou chocado. Eu desfruto do futebol. Foi algo com que sempre sonhei", terminou.