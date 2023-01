Enzo entrou em 2023 na Argentina e adeptos não gostaram: "Falta de respeito"

O agente do médio encarnado publicou fotografias da noite da passagem de ano em Buenos Aires e a publicação foi inundada com críticas de adeptos do Benfica.

Uriel Pérez, agente de Enzo Fernández, publicou esta segunda-feira algumas fotografias da noite da passagem de ano, que passou junto do médio do Benfica em Buenos Aires, Argentina, numa publicação que foi rapidamente inundada com críticas de adeptos encarnados.

"Nenhum jogador está acima do Benfica, venham os 120M e boa viagem!"; Falta de respeito pelo Benfica. Fase crucial da época e a andar de viagem em viagem. É depositar os 120M€ e bazar. Nenhum jogador está acima do Benfica" ou "De mercenários não reza a história. Boa sorte na Conference League", são algumas das respostas.

Recorde-se que Enzo Fernández terá aproveitado o voo de regresso do seu empresário - em avião privado - para celebrar a passagem de Ano na Argentina, um dia depois de ter sido titular em Braga - derrota do Benfica, por 3-0 - na semana em que regressou daquele país, onde celebrou a conquista do Mundial'2022, no Catar.

