Enzo em quebra no colapso coletivo em Braga: "Se calhar, o treinador hoje não o colocaria"

Na primeira derrota do Benfica esta época o argentino sobressaiu pela negativa: o habitual pilar da equipa foi "curto" e a equipa ressentiu-se. Em Braga, as águias caíram com estrondo num 3-0 onde ninguém foi capaz de carregar a formação de Roger Schmidt. O camisola 13 fraquejou principalmente no plano ofensivo mas também a defender.

A exibição global do Benfica em Braga saiu abaixo do que se tem visto ao longo da época e, consequência disso, os encarnados acabaram batidos por 3-0, sofrendo a primeira derrota em 29 jogos com Roger Schmidt ao comando. E, numa noite negra na Pedreira, onde todos os jogadores lançados pelo técnico alemão estiveram em sub-rendimento, foi Enzo Fernández quem mais deixou o coletivo órfão de ideias, ele que tantas vezes foi o maior pilar da equipa. Desta vez, e naquela que até pode ter sido a sua despedida do clube, foi demasiado curto.

Foi na dimensão ofensiva que o argentino, neste regresso ao Benfica depois de se ter sagrado campeão do mundo no Catar, mais "escasso" esteve. Reflexo importante disso foi a sua quebra de eficácia ao nível do passe: em termos globais teve 85% de acerto contra os 90,5% da sua média da época. Em passes longos, houve uma abrupta queda da média de 64,9% para escassos 31% ante o Braga. Em número de remates houve, também, menos Enzo, ele que só tentou uma vez visar a baliza de Matheus, menos de metade (2,2) do que lhe é habitual. Já em duelos ofensivos, teve apenas um contra uma média de... 4,3.

A defender, o argentino também se mostrou uma sombra de si próprio nesta visita ao Minho, fazendo menos recuperações (6 contra 7,4 de média), menos interceções (2 para 3,2) e acumulando maior número de perdas de bola (11 contra a média de 8,3).