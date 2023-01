"Enzo é um deles, mas vou ficar com os meus médios"

As exibições de Enzo no Mundial'2022 continuam a render-lhe uma presença quase diária nas notícias de mercado

Enquanto Benfica e Chelsea ainda discutem a possível transferência de Enzo para o clube da Premier League, ainda no decorrer desta janela de transferências, o nome do médio argentino continuar a figurar em outras conversas e outras paragens.

Como, por exemplo, em Espanha, onde a propósito da abordagem do Real Madrid no mercado de janeiro, Carlo Ancelotti referiu-se ao médio do Benfica.

"Bellingham mostrou no Mundial que é um grande médio, tal como outros. Há muitos jovens médios de qualidade que estão mostrar-se: Enzo, Pedri e Gavi. Bellingham é um deles, mas vou ficar com os meus médios, que são muito bons. Tchouaméni, Camavinga, Valverde... Aqui temos um monte de jovens", disse o treinador dos merengues, descartando uma possível abordagem do Real pelo médio inglês do Dortmund.