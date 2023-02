"Enzo? É inédito no futebol argentino. Parece que isto caiu do céu, mas não é assim"

Presidente do River Plate falou sobre a transferência do médio para o Chelsea e fez contas aos milhões.

Jorge Brito, presidente do River Plate, abordou a transferência de Enzo Fernández para o Chelsea, por 121 milhões de euros, destacando o valor que o clube argentino irá receber, tendo em conta que conservou 25% do passe do médio quando transferiu o jogador para o clube da Luz.

"Transferir um jogador para uma equipa revendedora e conservar essa percentagem fez-nos pensar que poderíamos ter um encaixe importante, mas nunca pensámos que ia ser uma transferência de 120 milhões. Se fosse para uma equipa grande como o PSG, era muito difícil que esses 25% tivessem um valor importante", afirmou, citado pelo jornal Olé.

"É uma transação inédita no futebol argentino. Parece que isto caiu do céu, mas não é assim. Foi um acerto que começou no dia 18 de dezembro de 2021, quando renovámos contrato", lembrou.

Brito fez as contas aos milhões que vão entrar nos cofres do clube. "No River entram 24 milhões de euros ao câmbio do dólar oficial. Uma parte é paga de imediato e outra em cinco prestações anuais, o que não é mau para o River porque esperamos que o dólar tenha uma diferença cada vez menor. Para além desse montante, juntam-se os 18 milhões da venda inicial", referiu. "Agora há que apoiar Enzo para que continue com êxitos na carreira. Tem um grande futuro", rematou.