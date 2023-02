"Enzo é grande negócio para o Chelsea. Caro é um jogador de dez milhões que não joga"

Nélson Veríssimo viu de perto a qualidade de Enzo no Estoril-Benfica

Oceano Cruz e Nélson Veríssimo falaram à imprensa inglesa sobre a contratação do Chelsea.

O Chelsea investiu 121 milhões de euros em Enzo Fernández, fazendo deste o maior negócio do mercado de inverno. Oceano Cruz, antigo médio internacional português, e Nélson Veríssimo, treinador do Estoril com passagens pelas águias, não têm dúvidas: o Chelsea pagou muito, mas não se vai arrepender.

"Compraram o melhor jogador do campeonato português", afirmou Oceano, citado pelo Telegraph. "Quando veio da Argentina, não teve férias, começou logo a jogar. Vimos desde o primeiro minuto que o Benfica fez um grande trabalho ao conseguir este jogador", vincou.

Oceano descreve Enzo como um "médio completo". "Como dizem os ingleses, um box-to-box. Pode jogar em funções mais ofensivas, como 8 num 4-3-3. Encontra soluções na frente para fazer passes", descreveu, fazendo uma comparação. "Pode fazer tudo no meio-campo. Pode ser como Kanté defensivamente, ainda que seja muito melhor no aspeto ofensivo", disse, convencido de que será "um grande negócio para o Chelsea". "Às vezes, compra-se um jogador por dez milhões e não joga. Isso é um jogador caro", atirou.

Já Nélson Veríssimo recordou o jogo com o Benfica e elogiou: "É um jogador muito rápido. Uma de muitas preocupações que tivemos foi controlar os seus movimentos ofensivos no espaço entre linhas e a capacidade de remate de meia distância."

"Na minha opinião, o sucesso que o Benfica tem tido esta época é em boa parte baseado no meio-campo formado por Enzo e Florentino. Complementavam-se muito bem. Florentino é mais defensivo e Enzo tem a habilidade de estar em todo o lado", observou.